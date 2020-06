Capri. Lite violenta nella notte tra residenti e rumeni. Due persone finiscono in ospedale

Capri. La scorsa notte è stata purtroppo segnata da una violenta lite nel centro cittadino che ha visto coinvolti alcuni residenti sull’isola e dei rumeni che hanno cominciato, per motivi ancora sconosciuti, ad insultarsi verbalmente per poi passare a colpirsi tra loro con calci e pugni. Durante la rissa, avvenuta tra via Fuorlovado e via Padre Reginaldo Giuliani, due dei rumeni coinvolti hanno riportato delle ferite che ne hanno reso necessario il trasporto, tramite un’ambulanza del 118, al Pronto Soccorso del locale ospedale “Capilupi” dove i medici di turno hanno provveduto ad effettuare gli accertamenti sanitari e le medicazioni del caso per poi dimetterli con una prognosi di pochi giorni trattandosi di ferite superficiali. I rumeni hanno fornito ai soccorritori la propria versione dei fatti, riferendo di essere stati aggrediti per futili motivi da un gruppo di capresi, ma su quanto accaduto la Polizia del locale commissariato sta svolgendo tutte le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica ed individuare i responsabili.