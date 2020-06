Capri, l’immagine choc di Silvio Staiano: panni stesi tra le tende a via Camerelle

Silvio Staiano, patron di Capri Watch segnala un’immagine choc dall’isola azzurra. Di cosa si tratta? “Chi, tra Moncler e Zegna, ha ingaggiato “Oliviero Toscani” per questa pubblicità regresso? Capri, 27 giugno 2020 in Via Camerelle”. La didascalia che accompagna la foto è enigmatica, ma con un pizzico di ironia fa riflettere sulla situazione nella famosa passeggiata caprese.

Dopo il lockdown Capri infatti sta iniziando pian piano a vivere di turismo, ma la vista di tali tovaglie variopinte cozza sicuramente con il rigoroso piano colore imposto dal comune isolano. Lo sa bene Staiano, che circa tre anni fa si è confrontato con l’ente a colpi di carte bollate, in una vicenda che fu invasa dalle polemiche con il sorprendente taglio dei tendaggi davanti alla boutique di Capri Watch, che avvenne a negozio chiuso proprio in via Camerelle.