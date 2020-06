Capri. La denuncia di Silvio Staiano: “150 barche in 100 metri”. Misure anti covid e diritti soppressi solo per il popolino ed i poveri?

Capri ( Napoli ) . La denuncia di Silvio Staiano: “150 barche in 100 metri”. Riportiamo di seguito quanto scritto da Silvio Staiano sul suo profilo Facebook, nel quale denuncia la presenza di 150 barche in soli 100 metri nel corso della giornata di oggi, domenica 28 giugno 2020, a Capri:

Il CEO di Capri Watch non le manda a dire, molti lo pensano, anche in Campania, ma non hanno il coraggio di dirlo, e vengono soppressi dal “pensiero dominante” etero diretto dalla dottrina scientifica di Stato ( dimenticando che dall’Illuminismo in poi non dovrebbe esistere più il “pensiero unico”)

Ricordati quegli “Idioti di Stato”? Ricordate la task force dei 450? Ricordate quei virologi imbecilli in TV?

Capri, 28 giugno 2020:150 barche in 100 metri!

Hanno rinchiuso le povere persone in casa per 3 mesi e ora, niente di più facile, saranno su una di queste barche.

Noi di Positanonews vogliamo aggiungere una riflessione, anche noi pubblichiamo ciò che fa parte del “mainstream” dei media , le news “indotte” da una certa parte del mondo accademico -scientifico , a volte in contraddizione con se stesso ( vedi l’OMS che prima dice che bisogna mettersi i guanti, poi lo sconsiglia, prima dice che gli asintomatici non trasmettono il coronavirus covid-19 poi dicono che non è certo, ancora oggi non sappiamo la reale entità di questo virus, ndr) , ma ci chiediamo se i diritti civili siano soppressi solo per il popolino ed i poveri, vedi le spiagge e il mare accessibile solo a pagamento anche per le spiagge libere ovunque, ma non solo , e le nostre scuole , ne vogliamo parlare? I ragazzi costretti a non andare in classe, mentre possono stare tutti insieme a giocare o in spiaggia o a festeggiare il Napoli, non basta tornare alle care vecchie regole della nonna? Lava sempre le mani, non starnutire, non uscire con la febbre?

Con la scusa del Covid, delle ragioni della salute, pure legittime ovviamente, senza voler essere complottisti, ma semplicemente riflettere sullo stato delle cose, si fa in modo che tutto si privatizza, tutto si comprime, tutti ugualmente? Come diceva Orwell , c’è sempre qualcuno più uguale degli altri…