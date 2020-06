Capri. La bellissima Sara Croce si regala qualche giorno di vacanza sull’isola azzurra. Il suo cuore batte per un caprese?

Capri. La 22enne Sara Croce, diventata famosa grazie alla sua partecipazione prima al programma televisivo di Canale 5 “Ciao Darwin” condotto da Paolo Bonolis dove vestiva i “pochi” panni di Madre Natura e poi come “Bonas” nella trasmissione “Avanti un altro”, sta infiammando l’isola azzurra con la sua esuberante presenza. Tante le foto postate dalla Croce sui social che la ritraggono nei luoghi più suggestivi di Capri in pose che mettono in chiara evidenza il suo fisico perfetto. Tra i tanti scatti anche quello con il calciatore Gianmarco Fiory (militante in serie C nella squadra del Gozzano). Fiory è caprese e proprio in questi giorni festeggia il suo compleanno e le voci sulla possibile love story tra il calciatore e la bella Sara diventano sempre più insistenti