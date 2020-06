Capri. Imbarco da Napoli nel caos questa mattina . Non ci sono solo problemi, con ritardi e salti di corse, come riferito a Positanonews dai viaggiatori della Penisola Sorrentina, ben più grave la situazione nel capoluogo della Campania, come rilevato dal collega Felice Spinella

All’imbarco della nave in partenza alle 5,35 da Calata di Massa stamane non è stata rilevata la temperatura a nessuno ed il mezzo è partito regolarmente per Capri, situazione diversa al Molo Beverello dove lo Snav delle 7 è invece con forte ritardo e le operazioni di imbarco sono iniziate alle 7,30 con il Comandante dell’Orion che ha rilevato la temperatura persona per persona. Scandaloso che non siano state rispettate le disposizioni a Calata di Massa e che al Molo Beverello non vi erano gli operatori per rilevare la temperatura che ha provocato forti ritardi per la partenza dei mezzi. Da domani il rilievo della temperatura è a campione.