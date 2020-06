Capri, funicolare chiusa dopo le 19:30. Silvio Staiano: “Come si può parlare di turismo?”

Capri. Silvio Staiano, CEO di Capri Watch, denuncia una grave mancanza sull’isola azzurra, ancora una volta legata ai trasporti. C’era una volta la Funicolare di Capri! – scrive Silvio in un post sui social.

Dopo le ore 19.30 del 12 giugno 2020 la Funicolare è già chiusa. Ma dove ci presentiamo? – continua – Come si può parlare di turismo in queste condizioni? Con circa 400 passeggeri in arrivo, con i Bus ad 8 posti, e i coi tanti Taxi, occorreranno dalle 2 alle 3 ore e molti litigi per riuscire a far salire tutti a Capri centro.

Dopo la “fame nera” procurata dai “terroristi di Stato”, arrivano i “coraggiosi” turisti e noi li accogliamo così?

Il virus è nella testa dei coglionelli e delle luminarie: è una strada senza uscita.