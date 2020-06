Capri, finalmente riapre via Pizzolungo: revocata l’ordinanza di chiusura – FOTO

Con un’ordinanza emessa ieri dal settore Lavori Pubblici a firma del responsabile del settore IV architetto Mario Cacciapuoti, il Comune di Capri ha comunicato la riapertura di via Pizzolungo , la lunga rampa di scale in mattoni che unisce le zone di Matermania al belvedere di Tragara. Interessata nella notte fra il 15 e il 16 maggio da uno smottamento franoso di terriccio e sassi.

Da oggi via Pizzolungo e’ di nuovo percorribile – ha detto il sindaco di Capri Marino Lembo. Sono durati circa un mese i lavori di rifacimento della scala che porta alla Grotta di Matermania che era risultata estremamente pericolosa e dissestata. Questa meravigliosa passeggiata tanto amata non solo da noi Capresi ma anche dai tanti ospiti che vengono a Capri ha bisogno di altri interventi di sistemazione e di messa in sicurezza che proseguiranno nei prossimi mesi e di una cura costante per rendere questo “ gioiello” sempre percorribile e godibile a tutti quelli che amano la nostra bella Capri!