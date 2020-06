Capri, ecco lo sblocca-condoni?

Un vero e proprio sblocca-condoni che potrebbe fare in modo di velocizzare pratiche relative al piano urbanistico del Comune di Capri. E’ l’ipotesi che si sta facendo largo in queste settimane. In particolare, come già rivelato in passato, sull’isola c’è il problema dei condoni edilizi pendenti da diversi anni (alcuni oltre 20 anni). Si pensa ad una procedura che porterebbe a regolarizzare gli edifici dell’isola non a norma, in maniera tale da trarne benefici anche per quanto riguarda l’economia delle imprese.

Ma non solo. Questa procedura permetterebbe al Comune di Capri di incassare delle cifre davvero importanti, utilissime in un periodo così delicato come questo, legato a incertezze a causa dell’emergenza sanitaria che sta inficiando il turismo. Insomma, potrebbe essere qualcosa di veramente positivo. Possibile che vengano semplificate, quindi, le procedure istruttorie e il funzionamento della commissione per il paesaggio. Si attendono sviluppi nei prossimi mesi, per un problema che attanaglia Capri da diversi anni.