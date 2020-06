Capri e Anacapri, con la Fase 3 iniziano a riaprire le prime strutture alberghiere

Iniziano a riaprire le prime strutture alberghiere tra Capri e Anacapri, considerando che siamo nella Fase 3 e il lockdown e alle spalle. Sull’isola azzurra si vedono già i primi turisti, per il momento si tratta per lo più di arrivi interregionali. Si tratta comunque di aperture a rilento, molte avverranno dalla prossima settimana. Tra gli hotel cinque stelle lusso, il Quisisana è in stand-by mentre Punta Tragara e Capri Palace apriranno i battenti dal 25 giugno.

JK Palace e Capri Tiberio Palace apriranno già dal 18 giugno, a seguire poi tra gli alberghi a 5 stelle ci sono Caesar Augustus, Melia Villa e Villa Marina, tutti in procinto di riavviare le proprie attività il primo luglio. Attesa invece per La Scalinatella e Villa Mediterranea. Tra i 4 stelle l’unico aperto è invece il Canasta a Capri. Con prenotazioni aperte ci sono quindi anche Villa Ceselle (Anacapri, 3*), La Reginella (Capri, 2*), Guarracino e Quattro Stagioni (Capri, 1*).

Tra gli esercizi extra-alberghieri sono aperti gli affittacamere Casa Colette, Da Gelsomina alla Migliera e Villa Pollio ad Anacapri, Casa Marta, Fuorlovado 40, Garden House, Villa Calypso, Villa La Pergola e Villa Striano a Capri. La situazione è in continua evoluzione, quindi si raccomanda di consultare il seguente elenco dal sito capriturism.com, dove è possibile rimanere aggiornati sulle ultime aperture del settore alberghiero ed extra-alberghiero, grazie al lavoro dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo Isola di Capri.