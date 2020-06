Capri come la Sardegna. Certificati sanitari per un’isola libera dal virus. Progetto “Capri Sicura”. L’iniziativa annunciata dalla Regione Sardegna di garantire (e garantirsi) un’isola “virus free” con certificato sanitario all’ingresso, test rapidi e altre forme di sicurezza, e che potrebbe vedere anche l’isola azzurra e altri territori bagnati dal mare di dotarsi di strumenti simili, ha avuto la sua primogenitura proprio a Capri. Il percorso seguito dal Governatore della Sardegna (e segretario dello storico Partito Sardo d’Azione) Christian Solinas, infatti, è stato affrontato prima di lui, sulla terra dei Faraglioni dall’imprenditore Roberto Russo, manager della moda isolana, a capo di una serie di boutique di abbigliamento “a cinque stelle”, che contattando già da tempo aziende farmaceutiche e addetti ai lavori e operatori del settore aveva proposta per l’isola amata dall’imperatore Tiberio un sistema di ingresso con garanzia di una “Capri sicura” al cento per cento. Una “strategia” che mettendo insieme protocolli sanitari e accoglienza, controlli e organizzazione capillare, consentiva all’isola azzurra di godere delle condizioni ideali per offrire una splendida vacanza a turisti e viaggiatori in uno stato di assoluta “tranquillità sanitaria” tanto per i “forestieri” quanto per gli isolani. “Capri sicura” come “Sardegna sicura” potrebbe essere, dunque, a breve realtà, un modo per rendere, così, questa estate 2020 una stagione turistica di qualità. L’imprenditore Roberto Russo, tra l’altro, aveva lanciato dalla terra dei Faraglioni, sin da subito l’ipotesi del “maxi-tamponamento” di tutta la cittadinanza isolana, un’operazione che con i macchinari idonei, per i quali aveva già informato i vertici comunali rendendosi anche disponibile a guidare un cartello di imprese per procedere all’acquisto degli stessi, potrebbe consentire in pochi giorni “l’analisi” di tutti gli isolani e subito dopo procedere a piazzare i punti di test rapido ai porti in modo da setacciare uno per volta tutti coloro che arrivano sull’isola ed avere la certezza di mantenere lo status di isola “virus free”. Intanto a proposito di sicurezza sul territorio isolano è stato pubblicato l’avviso per l’ingresso alle spiagge pubbliche del comune di Anacapri. E’ attivo, infatti, un servizio di prenotazione obbligatoria per i litorali di Punta Carena e Gradola attraverso un innovativo sistema con un’apposita piattaforma online. Accesso consentito a giorni alterni, prenotazione per massimo cinque persone, permanenza suddivisa per fasce orarie per un limite di tre ore.

Fonte Metropolis