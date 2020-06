Capri, caos imbarchi: il sindaco Lembo chiede interventi immediati

Riparte il turismo a Capri con il sindaco Marino Lembo che chiede maggior controlli. Gli imbarchi da Napoli avvengono senza il rispetto distanziamento sociale e la questione non tranquillizza gli isolani. La fase tre per le isole del golfo di Napoli è iniziata, così come per l’isola azzurra, ma il primo cittadino chiede “Tranquillità e sicurezza”.

Il sindaco Lembo ha sollecitato un intervento da parte dell’Autorità Portuale di Napoli chiedendo “che vengano attuate rigorosamente tutte le procedure di distanziamento sociale e di sicurezza previste dalle vigenti normative nei porti di imbarco per l’isola”, dichiarazioni riportate nell’edizione odierna di Metropolis, in un articolo di Marco Milano.

“Per evitare che tutti gli sforzi fatti finora vengano vanificati, chiediamo con forza al presidente dell’Autorità Portuale di Napoli di intervenire immediatamente affinché sia garantito con idonea segnaletica e, soprattutto, con attenta sorveglianza il distanziamento sociale in tutti i porti di imbarco per Capri ed in particolare al molo Beverello ed a Calata di Massa, presso i quali, negli ultimi giorni, si sono verificati assembramenti intollerabili e in aperta violazione delle disposizioni vigenti”, chiede il primo cittadino caprese.

AI molo Beverello, per esempio, ieri mattina la discesa dei passeggeri che venivano da Capri veniva indirizzata da chi operava sul porto verso un percorso di uscita specifica, che finiva, però, dritta proprio in mezzo alla folla dei viaggiatori in attesa di imbarcarsi per la tratta inversa e che erano a dir poco stipati tra l’esterno e l’interno delle “gabbie di ferro” che delimitano le piazzole di partenza.

“Chi arriva a Capri deve potere continuare a farlo nella massima serenità e sicurezza — ha aggiunto il sindaco Marino Lembo, che saluta con favore l’arrivo dei turisti nell’isola che fu di Tiberio – e ciò può avvenire solo se agli accessi per le isole vengono attuate rigorosamente tutte le procedure di salvaguardia previste dalle disposizioni regionali tuttora in vigore”. Spetta ora all’ Autorità Portuale intervenire per aumentare il livello di sicurezza sia per coloro che intendono raggiungere le isole sia per i residenti delle località del golfo.