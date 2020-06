Capri. Ancora intervento a barca da Castellammare, ricoverata a Nerano

Capri ( Napoli) . Ancora un intervento sabato scorso, non solo il salvataggio di quattro stabiesi, la motovedetta SAR 858 è nuovamente intervenuta in serata per assistenza ad una unità da diporto proveniente da Castellammare di Stabia con timone in avaria impossibilitata a manovrare, nella zona di Punta Campanella, con 7 persone a bordo (4 adulti e 3 bambini). Accertatisi delle buone condizioni di salute degli occupanti, i militari della motovedetta hanno prestato assistenza conducendo l’imbarcazione verso Sorrento nel vicino approdo di Massa Lubrense a Marina del Cantone Nerano dove é stata ormeggiata in sicurezza per poi fare attualmente rientro su Capri. Intanto sono centinaia le imbarcazioni arrivate da tutta la Campania, il lockdown da coronavirus Covid-19 sembra essere dimenticato.