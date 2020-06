Capri. Allarme assembramenti agli imbarchi, l’intervento del Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli

Capri. Il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli interviene sull’allarme degli assembramenti agli imbarchi per le isole del Golfo di Napoli. Ecco le parole di Borrelli, riportate nel suo profilo Facebook: «Il Sindaco di Capri Marino Lembo è stato costretto a scrivere una lettera a Pietro Spirito, Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli, per chiedere il rispetto del distanziamento sociale durante le fasi di imbarco sulle navi dirette verso le isole del golfo. Una lettera necessaria dopo le assurde scene di assembramenti viste soprattutto agli imbarchi di Porta di Massa e Molo Beverello. Scene ampiamente prevedibili che si ripetono ogni anno. Come lo stesso sindaco ricorda, “Capri è stata un modello virtuoso durante il lockdown”. Tali sforzi non possono essere vanificati in questo modo. Ora che siamo nella fase 3, quella della ripartenza, dove la stagione turistica, cuore pulsante dell’economia caprese, sta lentamente riprendendo, l’isola non può rischiare nuovi contagi. Pietro Spirito dovrebbe lasciare il suo incarico. La sua gestione sta mettendo a rischio tutte l’economia e la salute dei cittadini delle isole del golfo e di migliaia di passeggeri. La gestione Spirito dell’Autorità Portuale si è rilevata inadeguata e fallimentare, impregnata di burocrazia, senza progetti né prospettive sul futuro. Un momento così delicato non dovrebbe essere gestito da chi non è stato in grado di lavorare per l’interesse dei cittadini. Il porto di Napoli da troppo tempo aspetta il suo riscatto, ma lo si potrà ottenere solo con un cambiamento radicale, partendo dai vertici».

(Foto di Repubblica)