“Campania spiagge 2020”: la diretta Facebook questa sera alle 18.

Questa sera di domenica 14 giugno 2020, dalle ore 18.00, si terrà una diretta Facebook del Coordinamento Nazionale Mare Libero per parlare dello stato delle spiagge della Campania. Amministratori, cittadini e associazioni come Legambiente e Spiaggia SuperAbile si confronteranno su questioni quali i litorali a prenotazione, le app con l’indicazione dei posti disponibili, i tratti di costa ancora chiusi.

In diretta su questa pagina parleremo della situazione delle Spiagge in Campania durante questa emergenza, e per il futuro.

Interverranno:

– Roberto Biagini Presidente Coordinamento Nazionale Mare Libero;

– Andrea Policastro e Gennaro Ferrillo del Coordinamento Flegreo Mare Libero;

– Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli;

– Francesca Menna, Assessore con delega al Mare, Comune di Napoli;

– Dino Ambrosino, Sindaco di Procida;

– Anna Savarese, Vice Presidente Legambiente Campania;

– Francesco Marino, Vice Presidente WWF Napoli;

– Francesca Esposito, Associazione Spiaggia SuperAbile;

– Giuseppe Cilento, Sindaco di San Mauro Cilento;

– Piernazario Antelmi, Delegato per la Campania WWF Italia.