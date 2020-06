Campania, record di presenze negli agriturismi.

Se da una parte il recarsi sulle spiagge ha messo qualche dubbio e perplessità, la campagna ha registrato un boom di presenze in questo weekend. Agriturismi pieni: un successo che va dai Campi Flegrei al Vesuviano, dalla Costiera Sorrentina all’Amalfitana, dal Cilento alla Terra di Lavoro, dall’Appennino centrale tra Sannio e Irpinia al Matese! Il desiderio di escursione all’aria aperta, il contatto con la natura e gli ampi spazi presenti in campagna, hanno fatto venire meno la percezione della presenza del Coronavirus. Il potersi distanziare con più facilità ed il cercare lo svago in attività come l’equitazione, il bike touring, il tiro con l’arco, il trekking, hanno prevalso su tutto. D’altronde in Campania sono presenti oltre 700 agriturismi nelle cinque province ed il turismo Made in Italy punta tanto anche su quello: agriturismo il più delle volte significa cucina buona e genuina in prossimità di borghi da scoprire.