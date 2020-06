Campania, pronto il piano di sostegno alle imprese del turismo. Dalla Costa d’Amalfi ringrazia Andrea Reale: “Ulteriore sforzo per il rilancio del comparto”

La Regione Campania ha varato quest’oggi il “Piano delle misure concernenti il sostegno alle imprese del comparto turistico”. Da Palazzo Santa Lucia fanno sapere che alla Delibera della Giunta Regione è stata già firmata e domani sarà pubblicata sul Burc. La Costa d’Amalfi ha recepito positivamente tale provvedimento, ed è stato proprio il sindaco di Minori, Andrea Reale, ad esternare la propria gratitudine: “Ringraziamo il Presidente De Luca per questo ulteriore sforzo per il rilancio di un comparto fondamentale per l’economia della nostra Regione”.

La crisi COVID-19 ha colpito significativamente il tessuto economico nazionale ed internazionale, con un forte impatto negativo sul sistema produttivo. Per le imprese italiane e ancor di più campane, che già sperimentano un gap competitivo rispetto ad altri paesi europei nel finanziamento delle loro attività e dei loro investimenti, la pressione sui parametri finanziari ed il blocco dell’operatività rappresentano oggi una seria minaccia per la continuità aziendale.

La crisi innescata dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 ha prodotto il deterioramento di tutti i parametri finanziari delle imprese, con effetto immediato sui flussi di cassa e la riduzione dei ricavi.

Ciò ha determinato particolari effetti negativi rilevanti sulla capacità di sostentamento delle imprese del comparto turistico. La fase emergenziale, in tal senso, oltre a determinare una crisi economico- finanziaria, sta dispiegando i suoi effetti negativi in primo luogo sotto l’aspetto sociale.

In tale contesto, in parallelo alle misure già avviate a sostegno degli investimenti, la Regione Campania ha inteso mettere in campo un ulteriore strumento per supportare il tessuto produttivo in questa fase emergenziale, elargendo un Bonus una tantum a fondo perduto a sostegno delle imprese del comparto turistico nella fase emergenziale contribuendo, in tal modo, ad attenuare gli effetti socio-economici derivanti dalla repentina interruzione delle attività produttive. Ecco il testo completo della delibera con le imprese destinatarie del contributo.