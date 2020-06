Campania. De Luca: “Test rapidi agli insegnati impegnati negli esami, da agosto per tutto il personale scolastico”.

Durante l’inaugurazione del cantiere per la realizzazione della Città della Medicina a Baronissi, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato di quali siano le intenzioni relative alla riapertura delle scuole: “Faremo i test rapidi a tutti i docenti che saranno impegnati con gli esami già a partire dalla prossima settimana. – ha detto – Da fine agosto faremo i test a tutti gli insegnanti e al personale scolastico così che le famiglie possano stare tranquilli al momento della riapertura delle scuole. Non sarà una cosa banale l’apertura dell’anno scolastico, sarà una cosa maledettamente complicata. Si apre una nuova fase e guardiamola con serenità. Dipenderà da quello che farà ognuno di voi, noi abbiamo dato l’anima. Vi chiedo soltanto di essere prudenti, la mascherina anche quando non sarà obbligatoria teniamola”.