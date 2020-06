Campania. De Luca: “Riparleremo dell’uso delle mascherine nelle prossime settimane, resteranno obbligatorie nei locali”.

Nella settimanale diretta per fare il punto sull’emergenza Coronavirus e sulle relative iniziative messe in atto, questo pomeriggio il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato anche dell’uso delle mascherine: “Abbiamo fatto tanti sacrifici, avete dato un grande esempio di rigore e di impegno civile, continuate così – ha sottolineato De Luca – Verificheremo e riparleremo dell’uso delle mascherine nelle prossime settimane, fermo restando l’obbligo di indossarle all’interno dei locali e delle attività commerciali. Così come sarà importante tenerle sempre per la sicurezza di tutti. La nostra ordinanza scade il 15 giugno, vedremo quali decisioni prendere”.