Campania. De Luca pronto ad eliminare l’obbligo della mascherina

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sta valutando l’ipotesi di abolire l’obbligo della mascherina!

Così come riporta il Mattino per la Regione Campania potrebbero esserci dei passi in avanti nell’ambito dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Infatti il 15 Giugno 2020 è la data in cui scadono le ordinanze emesse e così come per il Veneto anche in Campania, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca sta valutando l’ipotesi di abolire l’uso della mascherina nei luoghi pubblici all’aperto.

Possibile stop alle mascherine

Per ora si tratta soltanto di un’ipotesi, quella dell’abolizione dell’obbligo di utilizzare questo dispositivo di protezione, ipotesi che limiterà l’uso della mascherina solo a determinati luoghi, come quelli pubblici al chiuso.