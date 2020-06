Campania. De Luca: “Bar aperti fino alle 2 nel fine settimana, manteniamo il divieto alcolici da asporto. Da stasera ripartenza cinema all’aperto”.

Nella diretta di questo pomeriggio, per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato anche della ripartenza dei cinema all’aperto e dell’attività dei bar.

“Da questa sera potranno ripartire i cinema all’aperto. Per quanto riguarda i bar sarà possibile l’attività di musica e di intrattenimento senza ballo – sottolinea De Luca – non sarà possibile musica fuori dai locali. Prolunghiamo l’orario di apertura dei bar fino alle 2 di notte nel fine settimana. Manteniamo il divieto della vendita di alcolici da asporto dopo le 22. Chi si siede al tavolo o va al banco nessun problema. Ricordo un dato che per me è impressionante, al Cardarelli nel fine settimana prima dell’inizio della pandemia abbiamo avuto 37 ragazzi ricoverati; venti loro, la cui età andava dagli 11 ai 17 anni, per alcolici, erano in coma etilico. Ma si può rischiare la vita per la vendita di supercolici. La movida è un’attività bella, l’incontro tra i giovani dobbiamo favorirlo tutelando però la salute dei ragazzi”.