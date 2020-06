Campania ancora a singhiozzo per moda, auto e turismo

La ripartenza è molto lenta e tutta in salita. Dopo la lunga fase di lockdown e, soprattutto, la crisi economica che ha investito tutto il Paese, ci sono intere attività produttive che stentano a decollare. Si tratta soprattutto della moda, ma anche dell’auto e del turismo: le imprese del settore stanno accusando l’emergenza Covid-19 sui propri fatturati – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – e il ricorso alla cassa integrazione al momento sembra l’unica soluzione per evitare un tracollo dei bilanci e soprattutto per tenere ancora in piedi tante aziende che restano in sofferenza.