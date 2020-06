Campania, Anas. Avanzano le attività per la realizzazione della variante di “San Marco dei Cavoti”, Benevento

CAMPANIA, ANAS: AVANZANO LE ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI “SAN MARCO DEI CAVOTI” ALLE SS212 “DELLA VAL FORTORE” E 369 “APPULO-FORTORINA”, IN PROVINCIA DI BENEVENTO

attualmente si sta procedendo agli scavi di sbancamento dei terreni lungo il tracciato e sono in corso di realizzazione alcune paratie di pali

Avanzano i lavori per la realizzazione della variante di San Marco dei Cavoti alle strade statali 212 “della Val Fortore” e 369 “Appulo-Fortorina”, in provincia di Benevento.

L’intervento – per un investimento complessivo di oltre 67 milioni di euro – rappresenta il passo principale per la realizzazione di un corridoio stradale a scorrimento veloce tra la Campania e la Puglia, di collegamento tra il Sannio e la direttrice SS17 “Foggia-Campobasso”, in provincia di Foggia.

I lavori sono stati consegnati da Anas all’Associazione Temporanea d’Imprese Rillo Costruzioni srl – Tecnocostruzioni srl – Barone Costruzioni srl – Consorzio Stabile Infratech (con sede in Ponte, BN) lo scorso 21 aprile, in piena fase di emergenza sanitaria da Covid-19, ottemperando a tutte le prescrizioni previste in materia.

Completate le procedure espropriative di tutte le aree dei lavori e le operazioni di bonifica bellica, sono sta procedendo agli spostamenti delle principali reti di servizi interferenti, per i quali Anas ha già approvato tutti i preventivi di spesa.

Attualmente, inoltre, si stanno effettuando gli scavi di sbancamento dei terreni lungo il tracciato fino al piano di posa della fondazione stradale e sono in corso di realizzazione alcune paratie di pali.

Per l’avvio di ulteriori attività, in particolare, Anas è in attesa dello spostamento di un’interferenza elettrica (linea aerea di media tensione) e di una condotta idrica da parte degli Enti gestori, più volte già sollecitati e diffidati.