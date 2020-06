Campania, ANAS. Al via l’attività di demolizione del ponte ‘Santo Spirito’, sulla SS90/Bis ad Avellino

CAMPANIA, ANAS: AL VIA L’ATTIVITA’ DI DEMOLIZIONE DEL PONTE ‘SANTO SPIRITO’, SITUATO SULLA SS90/BIS, IN PROVINCIA DI AVELLINO

· propedeutica alla ricostruzione del nuovo viadotto;

· nessun impatto per la circolazione, che transita a doppio senso lungo un bypass adiacente, opportunamente manutenuto da Anas

Al via oggi i lavori di demolizione del ponte ‘Santo Spirito’, situato lungo la strada statale 90/bis “delle Puglie”, nel territorio comunale di Montecalvo Irpino (AV), danneggiato, in passato, da un evento franoso.

Nel dettaglio, ultimate le attività preliminari di rilievo delle aree interessate dai lavori e la predisposizione del cantiere, Anas ha avviato oggi le attività di demolizione, che verranno effettuate dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese aggiudicatario dell’appalto mediante l’impiego di due escavatori dotati di martelli e pinze.

Nessun disagio per la circolazione che transita a doppio senso di marcia lungo una bretella, realizzata a monte del tratto interdetto, in corrispondenza del km 32,600 della SS90/bis; al fine di migliorare la percorribilità di tale bypass e di elevarne gli standard di sicurezza, Anas ha già eseguito attività di manutenzione, che hanno riguardato l’ampliamento della carreggiata, la realizzazione di nuova pavimentazione e la sostituzione delle barriere di sicurezza.

Con l’ultimazione della demolizione del vecchio ponte, prevista entro la fine dell’estate, verranno avviate le opere di fondazione, che rappresentano il primo step per la costruzione del nuovo viadotto.

La progettazione definitiva ed esecutiva, sia per la demolizione della infrastruttura preesistente che per la realizzazione della nuova opera, sono state realizzate da Anas; la nuova opera sarà costruita con un sistema misto acciaio–calcestruzzo e si svilupperà lungo tre campate, per una lunghezza complessiva di circa 110 metri.

L’investimento complessivo è di circa 4 milioni e 600 mila euro.

