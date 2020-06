Calcio. Villa a Capri per De Laurentiis come sede della Filmauro e del calcio

Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ha deciso di affittare una villa a Capri per trasferirvi gli uffici della Filmauro e del calcio. Ecco le parole del patron azzurro: “Napoli è la parte migliore della mia vita. Io amo due sole città, i miei due posti, non esiste un altrove, Napoli e Los Angeles. Per stare vicino alla squadra ho appena deciso di affittare una villa di Capri e di trasferirvi gli uffici della Filmauro, del cinema e del calcio”. L’isola azzurra era già stata sede di molti scenari importanti come l’incontro con mister Gattuso, in occasione del compleanno di Carlo Ancelotti. “Ci eravamo rivisti al compleanno di Ancelotti, da Mammà, a Capri. Rino era seduto vicino a lui. Me l’ero immaginato diverso, ho scoperto un grande conversatore, molto presente a se stesso e in grado di affrontare tutti i temi possibili”.