Calcio. Vico riparte con corsi gratuiti di calcio per adulti e bambini.

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, il Vico si è dovuto fermare ma la scuola calcio di mister Ferraro ha formulato una proposta per la ripartenza, accolta poi dalla Giunta Comunale del Sindaco Buonocore. Il Vico organizzerà infatti dei corsi di calcio per adulti e bambini al campo di Massaquano che riesce ad ospitare, con tutte le regole del caso, fino ad un massimo di 40 bambini. Grazie al sistema di illuminazione ripristinato di recente dall’Amministrazione, i corsi si svolgeranno anche di sera, con un massimo di 20 unità. Sono anche previsti campi estivi sponsorizzati dal Comune all’insegna dello slogan dell’estate “Vico Equense, libertà in sicurezza”.