Calcio. Vico Equense campione di correttezza e disciplina sportiva

Con due secondi posti ed un terzo posto ottenuti dalle compagini di Eccellenza, Juniores Èlite U19 e Allievi Provinciali U16, l’ASD Vico Equense 1958 si conferma al vertice della Regione Campania non solo per quanto concerne la gestione del club ma anche per quel che riguarda correttezza e disciplina sportiva.

Il Vico Equense di mister Tommaso Spano prima e mister Giovanni Ferraro poi è la seconda squadra più corretta dell’Eccellenza campana, seconda soltanto a Monte di Procida. E’ quanto emerso dalla classifica di ”Coppa Disciplina” stilata dalla Lega Nazionale Dilettanti, la quale ha già ufficialmente sancito gli esiti finali di un’annata agonistica condizionata dall’emergenza COVID-19 – dunque terminata anzitempo con il Vico piazzato in decima posizione (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte ndr) dopo 27 gare disputate.