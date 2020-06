Calcio. Terza sconfitta consecutiva per la Juve Stabia

Terza sconfitta consecutiva per la Juve Stabia. Le Vespe, in superiorità numerica per 70 minuti di gioco, non sono riuscite a strappare neppure un pareggio al Benevento nel derby del Vigorito. A decidere il match un gol dell’ex Marco Sau al 71’. Al triplice fischio i sanniti hanno festeggiato la promozione in Serie A, con ben sette turni di anticipo rispetto alla conclusione del campionato cadetto. Inevitabilmente, si complica ancor di più la classifica della squadra gialloblu, ora ad appena due punti dalla zona playout. Ecco le dichiarazioni di mister Fabio Caserta nel post-partita di Benevento-Juve Stabia: “Abbiamo fatto una prestazione importante e abbiamo preso gol al minimo errore. Paradossalmente con il Benevento in dieci abbiamo avuto maggiori difficoltà. Ci aspettavano e ripartivano e non riuscivamo a trovare gli spazi giusti, ma non abbiamo concesso granché. Non ho visto tiri del Benevento a parte il gol. Elia ha fatto una partita eccezionale, contro avversari non facili. Sono contento per la prestazione di tutta la squadra. Le difficoltà di arrivare alla salvezza erano note, lo stop poi ci ha penalizzato tantissimo. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare in maniera positiva. Se le prestazioni sono queste dobbiamo essere fiduciosi. Abbiamo giocato a viso aperto e dobbiamo continuare così”.