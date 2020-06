Calcio. Serie B – Incredibile, le Vespe non volano neanche stavolta, battute in casa da un super Livorno

La Juve Stabia che si presenta al Menti, questa sera, è una squadra totalmente rivoluzionata rispetto a quella contro il Pescara: mister Caserta, infatti, cambia sei undicesimi. In attacco torna Cissé e Fazio rientra dopo la squalifica trovando subito spazio nell’11 titolare. Primo tempo avaro di occasioni, che termina 1-0 in favore delle Vespe. Poco gioco e nessun tiro nello specchio all’infuori del gol su punizione di Calò. Più che le azioni, da segnalare sono i tanti cartellini gialli: ben 6, di cui 4 per i padroni di casa e 2 per gli ospiti. Il secondo tempo inizia con un Livorno più aggressivo che mette a segno 2 gol nell’arco di un minuto: al 59′ Agazzi dentro l’area e decentrato sulla sinistra fa partire un magnifico destro a giro che si insacca alle spalle di Povedel, che non può nulla. Al 60′ ci pensa Marras su assist di Del Prato. L’atmosfera si fa molto calda in questa fase, tanti falli e qualche protesta di troppo. Gli uomini di Caserta ci provano in tutti i modi finché su cross in mezzo di Calò, Cissé anticipa tutti e firma il pareggio all’86’; ma la partita non finisce qua: l’aria si fa incandescente e tra espulsioni e cartellini, l’arbitro concede 6 minuti di recupero. Al 94′ succede l’incredibile: cross di Luci in mezzo, respinge Allievi, ma la palla vacante è raccolta a centro area da Boben, che è molto lucido e segna il gol del 3-2.