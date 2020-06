Calcio. Serie B – Finisce a reti inviolate tra Empoli e Frosinone, rimandata la festa dei giallorossi

Il Benevento non può ancora festeggiare l’ormai imminente ritorno in Serie A: termina a reti bianche infatti la partita contro l’Empoli. Primo tempo ben giocato ma povero di occasioni da gol con l’Empoli meglio nella fase iniziale e Benevento più manovriero nella seconda parte di frazione. Nella ripresa tanta aggressività in mezzo al campo ma faticano le due squadre a servire i rispettivi attaccanti con palloni di qualità. Finisce dunque 0-0 tra Empoli e Frosinone con i giallorossi che dovranno rimandare la festa.