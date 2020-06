Calcio. Serie B. Alle 18 in campo la Juve Stabia. Ecco la lista de 23 convocati

Il tecnico della Juve Stabia, Fabio Caserta, che quest’oggi festeggerà le 100 panchine da professionista, considerando solo la regular season, ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match delle 18 di stasera, Pescara-Juve Stabia, valevole per la 29^ giornata del Campionato. La squadra, come da protocollo vigente, Sha raggiunto l’Abruzzo con due pullman.

Portieri: Provedel, Russo Difensori: Allievi, Germoni, Tonucci, Troest, Vitiello. Centrocampisti: Addae, Buchel, Calò, Calvano, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mastalli, Mezavilla. Attaccanti: Bifulco, Canotto, Cisse, Di Mariano, Elia, Forte, Melara. Indisponibili: Polverino. Squalificati: Fazio S.S. Juve Stabia