Calcio. Semifinale di Coppa Italia, passa la Juve e diventa la prima finalista.

Stadio senza tifosi, Ronaldo sbaglia un rigore: ecco il preludio di una partita o la prima di una lunga serie di partite che dobbiamo abituarci a guardare, almeno all’inizio di questa ripresa del calcio, dopo 3 mesi di stop. Passa la Juve col pareggio di 0-0 in virtù del risultato dell’andata finita 1-1. Il Milan, costretto a giocare quasi tutti i 90 minuti in 10, per l’espulsione di Rebic, si rende pericoloso in qualche occasione ma non riesce nell’impresa. La Juve così è la prima finalista di Coppa Italia che affronterà la vincitrice tra Napoli – Inter, in programma domani alle 21, il 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.