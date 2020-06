Calcio. Sant’Agnello U14: “dal 15 giugno ripartiremo in sicurezza”.

Il Sant’Agnello U14 esulta: “Siamo pronti …finalmente tutti i protocolli di sicurezza sono stati diramati, dal 15 giugno ripartiremo in tutta sicurezza!”. Nella giornata di ieri, infatti la FIGC ha diramato il protocollo con le linee guida sugli allenamenti per gli sport di squadra del settore giovanile e quindi anche sulla ripresa del calcio giovanile e dilettantistico. “Nel contesto generale di riavvio dell’attività sportiva in fase pandemica, è opportuno che il Medico competente, ove nominato, collabori con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva (Società sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento. Nei casi in cui l’organizzazione sportiva/Società sportiva non abbia incaricato un Medico competente o un Medico Sociale dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento (Tecnico Responsabile, Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (Delegato per l’attuazione del Protocollo), il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un proprio Medico di riferimento”.