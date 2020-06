Calcio. Sant’Agnello – Lavori per la sicurezza del Campo dei Pini.

Il Sant’Agnello U14 ha ringraziato il sindaco Piergiorgio Sagristani e l’assessore allo sport Attilio Massa per aver reso possibili i lavori per la sicurezza del campo comunale dei Pini: “Grazie al forte interessamento del nostro sindaco Dott. Piergiorgio Sagristani e dell’assessore allo sport Attilio Massa al campo comunale dei Pini, stamattina, sono iniziati i lavori per rendere l’impianto ancora più sicuro e ricevere l’omologazione definitiva dalla LND. Come sempre l’amministrazione di Sant’Agnello è vicina ai giovani ed agli atleti tutti che usufruiscono dell’impianto . Da oggi il campo da calcio è più sicuro grazie all’istallazione dei cuscini di protezione per tutto il perimetro del campo”.