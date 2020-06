Calcio – Rosario Savarese: “vincere la Coppa Italia sarebbe davvero un ottimo risultato”.

Rosario Savarese, Presidente del Club Napoli Meta, ha spiegato, alla nostra redazione, il suo punto di vista sulla partita di stasera, la semifinale di Coppa Italia che vede il Napoli affrontare l’Inter in uno stadio deserto: “Se avessimo giocato questa gara 2 mesi fa, quando si sarebbe dovuta disputare, noi questa sera saremmo partiti con 2 vantaggi: il risultato dell’andata, che ci ha visto vincenti sul campo del San Siro e il sostegno del pubblico di casa al San Paolo. In questo momento, quindi, abbiamo un vantaggio in meno. Inoltre due mesi fa il Napoli aveva ritrovato un giusto equilibrio e stava andando bene mentre, con questa sosta forzata, le condizioni fisiche e tecniche dei giocatori, sia per noi che per loro, saranno un punto interrogativo. Cosa vorrebbe dire affrontare Sarri in finale? Mi piacerebbe prima arrivarci in finale perché significherebbe aver vinto stasera e passare il turno, poi l’allenatore della Juve lo potremmo affrontare tranquillamente perché per noi è un ex, la squadra ce l’abbiamo e confidiamo in Gattuso. Per come è andata l’annata, vincere la Coppa Italia è un obiettivo importante, sarebbe davvero un ottimo risultato!”.