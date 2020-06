Calcio. Riapre il campo di Massaquano, al via ai corsi gratuiti per i ragazzi

A partire da oggi il campo del Vico Equense riaprirà per consentire ai ragazzi di allenarsi; verranno tenuti dei corsi gratuiti per far apprendere le regole base dello sport divertendosi in totale sicurezza. Di seguito il comunicato: “Il campo sportivo di Massaquano riapre per iniziativa del Comune che ha inteso, con la collaborazione di allenatori vicani, muniti di regolare patentino, dar modo ai nostri ragazzi di tornare a fare allenamento. Si tratta di sedute gratuite, aperte a tutti e finalizzate alla tecnica di base ed all’attività motoria che si potrà svolgere tenendo conto del necessario distanziamento sociale. Ci si divertirà con il pallone e lo si farà in modo del tutto innovativo. Per prendere parte ai corsi (vedere tabella con orari e suddivisione dei gruppi per anno di nascita), sarà necessario in occasione della prima giornata di presenza al campo essere accompagnati dai genitori, produrre una autocertificazione del proprio stato di salute e dotarsi di una borraccia personale. Non si potranno usare gli spogliatoi come da disposizioni ministeriali”.

Start lunedi 22-06-2020

Orari allenamento settimanali

Lunedi/mercoledi

Ore 18,15/19,15 Gruppi: 2015/2014/2013/2012/2011

Ore 19,30-21,00

Gruppi 2010/2009/2008/2007

Martedi/giovedi

Ore 18,15-19,30

Gruppi 2006/2005/2004/2003

Ore 19,45-21,00

Gruppi liberi (tutte le fasce di età dai 18 anni a salire)