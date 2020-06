Calcio. Pranzo al ristorante e qualche ora di relax per “Ciro” in penisola sorrentina. Anche Ospina e Politano a “Lo Scoglio”

Napoli Calcio. Pranzo al ristorante e qualche ora di relax per “Ciro” in penisola sorrentina. Fautore del passaggio del Napoli alla finale di Coppa Italia, grazie al goal del pareggio con l’Inter, eccolo Ciro Dries Mertens che nel giorno libero post gara si è concesso un salto nella sua amata penisola sorrentina. Precisamente il giocatore, insieme ai compagni Politano ed Ospina, è approdato a Marina del Cantone a “Lo Scoglio”, giro in barca nel Golfo di Sorrento e poi qui a pranzare di fronte a Capri.