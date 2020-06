Calcio. Pasquale Iadaresta, un orgoglio tutto Casertano.

Dopo la promozione dello scorso anno con il Bari, Pasquale Iadaresta, bomber di origini casertane, conquista la Serie C con la Lucchese. Così come nel Bari, il goleador di San Felice a Cancello, nonostante i suoi 34 anni, è arrivato a dicembre nella piazza toscana, ripartita in estate dopo il fallimento, e l’ha portata per mano fino al raggiungimento del ritorno nella terza serie. Laureato in Giurisprudenza, “l’Avvocato”, come viene soprannominato, è cresciuto nella Scuola Calcio Napoli del suo paese prima si spiccare il volo in altre terre e in altre squadre, collezionando oltre 150 goal nella sua carriera.