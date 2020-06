Calcio. Nuova regola: “dribblata” la quarantena.

il mondo del calcio cambia nuovamente le regole: Il Comitato tecnico scientifico accoglie infatti la modifica chiesta dalla Figc secondo la quale, in caso di positività al coronavirus di un giocatore o di membri dello staff, non andrà più in quarantena l’intera squadra ma sarà posto in isolamento solo il giocatore o membro dello staff contagiato. Il resto del gruppo sarà sottoposto a tampone ma potrà continuare a lavorare in gruppo. Il presidente federale Gabriele Gravina ha disposto inoltre un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle partite di Coppa Italia di Serie A, delle gare della prima giornata dei campionati di Serie A e B, nonché della finale di Coppa Italia di Serie C e delle gare della prima fase dei play-off e play-out di Serie C per ricordare tutte le vittime della pandemia di Covid-19.