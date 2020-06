Ai quartieri spagnoli di Napoli nel pomeriggio, per firmare il murale a lui dedicato. Dries Mertens che da poco ha rinnovato il contratto con la squadra partenopea è apparso sereno e contento per questo omaggio e, in un clima festoso tra i cori dei tifosi che intonavano “Ciro Ciro” ha firmato il murale e salutato tutti.