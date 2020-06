Calcio. Maxi torneo nei pressi di Piazza Mercato. Centinaia le persone ad assistere

A Napoli nella serata di ieri, nei pressi di Piazza Mercato è andato in scena un vero e proprio maxi torneo di calcetto a 12 squadre, con centinaia di persone che hanno assistito ai match di calcio a cinque a cui hanno partecipato, tra gli altri, decine di calciatori amatoriali. Numerosi sponsor, hanno distribuito gratuitamente piccola pasticceria e rosticceria d’asporto agli astanti, non sono mancati presentatori, madrine e i cantanti neo-melodici che hanno animato le persone accorse per assistere all’evento. Nessun controllo da parte delle forze dell’ordine, il torneo si è svolto praticamente indisturbato, con risultati in diretta sulle pagine social nate per lo scopo e a cui alcuni “volti noti”, tra cui l’ex calciatore del Napoli Paolo Cannavaro, hanno lanciato messaggi di saluto. Il campo da calcio è stato realizzato nella parte di piazza da poco completata dopo le aspre polemiche per il blocco del cantiere Unesco. Per tracciare le linee del campo, infatti, sono stati imbrattati gli antichi basoli vesuviani con vernice bianca.