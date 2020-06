Calcio. Malore per Ezio Capuano, l’allenatore è stato portato in ospedale

Lieve malore per Ezio Capuano. Il tecnico dell’Avellino, che stava facendo ritorno a casa, si è sentito male ed è stato visitato dai sanitari del presidio di Pescopagano. Riscontrate un’aritmia cardiaca e pressione alta. Per permettere ulteriori accertamenti, Capuano è stato trasferito all’ospedale di Melfi. Sottoposto a esami ed elettrocardiogramma, l’allenatore avrebbe voluto ritornare a casa, ma i medici lo hanno convinto a restare nel nosocomio, sotto osservazione. Capuano farà il possibile di essere sulla panchina del suo Avellino mercoledì, in occasione del primo atto playoff di Serie C sul campo della Ternana.