Calcio. L’Us Angri resta in Eccellenza e rivoluziona la società

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha determinato la permanenza in Eccellenza dell’US Angri 1927. Il Presidente Limodio si è dato subito da fare per organizzare e programmare il prossimo futuro, attraverso la nascita di una nuova società di capitali, per finanziare l’associazione calcistica, garantendo il giusto potenziale economico utile a programmare la stagione, definendo gli obiettivi da raggiungere. Una società costituita da capitali veri, utili per rilanciare il brand Angri e che dovrà stabilire il nuovo presidente della SSD calcistica: Limodio, infatti, si è detto pronto a passare la firma già entro la fine di questa settimana.