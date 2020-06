Calcio. L’US Angri 1927 diventa SSD a responsabilità limitata

Nella serata di ieri è stata formalizzata la trasformazione dell’US Angri 1927 da Associazione Sportiva Dilettantistica in Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata. Presso lo studio del notaio Emilia D’Antonio di Angri si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Unione Sportiva Angri 1927, per deliberare la trasformazione della società sportiva. Azione che è stata ratificata alla presenza dei signori soci e del dottor Antonio Sanges che ha gestito l’intera pratica burocratica.Il prossimo passo sarà la costituzione della “Grigiorossi 1927 Srl” che avverrà tra qualche giorno; una società che sarà il cuore economico per tutte le attività dell’US Angri 1927. Successivamente saranno presentate le nuove strutture societarie, il nuovo staff tecnico e i programmi per la prossima stagione.