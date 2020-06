Calcio. La Salernitana spegne 101 candeline. Festa sobria in un viaggio tra i luoghi del cuore

Centouno candeline per la Salernitana! Una festa sobria e senza assembramenti, molto diversa da quella degli altri anni ed in particolare quella del Centenario, durata 3 giorni tra sfilate e balli nel centro cittadino, sulla spiaggia e fuori lo stadio. I tifosi granata scrivono: “Pur se in un momento storico particolare, che ha sconvolto il Paese, abbiamo deciso di onorare i 101 anni della nostra amata Salernitana”, invitando tutti “ad alzare lo sguardo verso il colle Bonadies per assistere all’evento che riserverà anche altre sorprese luminose”. Avrebbero voluto di più gli ultras, ovviamente ma, nel rispetto di quanto accaduto, tenendo ferma pure la propria opposizione alla ripresa dei campionati già esternata in più d’una occasione, hanno limitato tutto a un unico evento pubblico, fortemente suggestivo e simbolico, che si ripeterà sia stasera che domani. “Il regalo per tutti i salernitani nel mondo sarà una mappa che ripercorre i luoghi simbolo della storia della nostra amata Salernitana comodamente scaricabile dalla nostra pagina Facebook (dalle 10 del mattino di oggi)”. Lo stadio con il nome del Principe e del suo Castello sarà illuminato di granata per due notti. Il compleanno numero 101 è davvero un viaggio tra i luoghi del cuore.