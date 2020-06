Calcio. La Juve Stabia, dopo Forte, punta sul riscatto di Provedel.

Pronta la squadra delle Vespe per l’inizio di campionato ormai certo. Risolti i problemi societari e garantito l’attaccante Forte ancora nella rosa (13 rete in 22 presenza), la Juve Stabia vorrebbe riscattare anche il cartellino del portiere Provedel, attualmente ancora dell’Empoli. Il suo valore di mercato ha però raggiunto il mezzo milione di euro, cifra decisamente alta ma che potrebbe non far desistere la società.