Calcio. La Figc propone un Fondo Salva Calcio in favore delle serie minori.

Il Comitato di presidenza della Figc vorrebbe istituire un Fondo Salva Calcio, per un ammontare di 21 milioni e 700 mila euro, da destinare ai club, calciatori e tecnici di Serie B, C, D e calcio femminile. “Un’iniziativa che non ha precedenti. Una grande assunzione di responsabilità che la Figc prende in favore del sistema calcio nel suo complesso. Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entita’ fungerà’ sicuramente da volano per la ripresa”, spiega Gravina.