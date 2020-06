Calcio. La “Bersagliera” compie 101 anni

La Salernitana, soprannominata anticamente la “bersagliera”, compie 101 anni. In una nota il Comune di Salerno comunica che per l’occasione ci sarà un festeggiamento speciale: “Come la tifoseria salernitana, questa sera, 18 giugno, vigilia del compleanno numero 101 della Salernitana, farà illuminare color granata le pareti del Castello di Arechi, così l’amministrazione comunale ha deciso di illuminare di granata Palazzo di Città. L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dall’assessore allo Sport Angelo Caramanno, è stata ideata per salutare il centenario della Salernitana che volge al termine e dare il benvenuto al nuovo anno del club”.