Voglia di riscatto, grande intensità e rosa al completo: la Juve Stabia ha lavorato sodo anche stamattina in vista del match casalingo con il Livorno in programma venerdì alle 21 al Menti, ovviamente a porte chiuse. Caserta ha diviso i suoi in tre gruppi, aggregati come di consueto anche sei giovani della Primavera tenuti d’occhio dai vari componenti dello staff.