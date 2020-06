Calcio. Juve Stabia, le parole di Roberto Vitiello sulla ripresa del campionato

Roberto Vitiello, difensore della Juve Stabia e capitano della squadra nella prima parte di stagione, ha così commentato la ripresa del campionato: “Il Covid non ci ha reso le cose facili, è stata dura superare qualcosa di nuovo in assoluto per tutti, ma adesso ne siamo fuori e siamo felici di ricominciare. Ripartiremo da una trasferta impegnativa come quella di Pescara, alla quale si affiancano inevitabilmente le incognite della ripresa. La nostra condizione? Stiamo lavorando da diversi giorni e stiamo meglio, resta anche su questo tema un punto interrogativo dopo tre mesi di inattività, ma ci stiamo preparando nel miglior modo possibile per farci trovare pronti”.