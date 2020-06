Calcio. Juve Stabia – Le parole di mister Caserta

La Juve Stabia perde la seconda partita consecutiva e non sembra essere entrata ancora in campo con il giusto sprint. Le parole di mister Caserta: “Dopo un primo tempo fatto molto molto bene, dove non abbiamo avuto la cattiveria per siglare il secondo gol, nella ripresa siamo partiti male. Dopo aver subito la rimonta da parte del Livorno abbiamo fatto fatica. Siamo stati ingenui a regalare il gol del 2-3. Era una partita importantissima che volevamo vincere ad ogni costo. Non bisognava perdere. C’è tanta amarezza e delusione da parte nostra. Dal punto di vista mentale è il peggior momento per la squadra, e questo ci condiziona anche fisicamente. Dobbiamo tirarci fuori da una situazione che si è fatta più complicata di com’era in precedenza. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e a lottare fino alla fine. Mancano ancora otto partite. Abbiamo sbagliato nell’atteggiamento non nel sistema di gioco. Abbiamo buone qualità, ma anche lacune che dobbiamo risolvere. La squadra non è contenta. C’è rammarico, ma i ragazzi lotteranno fino alla fine per la salvezza”.